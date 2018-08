Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moshe Mizrah (1931-2018)

Realizador israelita ganhou Óscar.

Por Paulo Fonte | 01:30

O único realizador israelita a ganhar um Óscar nasceu no Egito, em 1931, e mudou-se para Israel em 1946, antes de rumar a França na década de 50 para seguir a sua carreira.



Dirigiu 'I Love You Rosa', a sua primeira película nomeada para um prémio da Academia, galardão que viria a ganhar em 1977 com 'Madame Rosa', melhor filme em língua estrangeira.



Em 2001, a Academia de Cinema e Televisão de Israel reconheceu o seu percurso.