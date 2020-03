'Mosquito', uma história de coragem e resiliência em filme

Chega esta quinta-feira às salas a nova aposta do cinema português. Com realização de João Nuno Pinto e produção de Paulo Branco, ‘Mosquito’ revela o lado dramático da colonização em África. O filme remonta a 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, e acompanha a ação militar portuguesa em Moçambique."Tem um lado histórico e didático, sobre um tema que muitos desconhecem. É algo que nunca foi feito", revela aoJoão Nuno Pinto. "A história passa por um jovem soldado que anda na guerra perdido no meio do mato e que, perante todos os perigos que o ameaçam, acaba por viver grandes aventuras durante a jornada", adianta o cineasta, que se inspirou na história real do avô que nunca conheceu.A película revela o talento do ator João Nunes Monteiro, de 27 anos, que brilha na pele de Zacarias, um jovem soldado que, deixado para trás pelo seu pelotão, parte selva adentro em busca dos companheiros, descobrindo um país em tudo diferente do que tinha imaginado."Foi uma grande responsabilidade, que resultou em noites mal dormidas, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante", garante o ator, orgulhoso do projeto. "Aprendi a vários níveis, tanto pessoais, como intelectuais e artísticos."‘Mosquito’ demorou oito anos a ficar concluído. "É difícil fazer cinema em Portugal, arranjar financiamento, e tivemos muitas peripécias", conta o realizador João Nuno Pinto. "Ao fim destes anos, é com muito orgulho e satisfação que termino este projeto", afirmou aoO avô paterno do realizador, Zacarias, natural da freguesia de Vagos, alistou-se aos 17 anos com o sonho de ir combater em França. Contudo, meteram-no num barco rumo a Moçambique para defender as colónias das tropas alemãs.