O Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e o Mosteiro da Batalha são os monumentos mais visitados pelos portugueses, segundo o ‘Inquérito às Práticas Culturais dos Portugueses 2020’, um estudo inédito realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.









Cerca de 63% dos inquiridos revelou ter visitado, pelo menos uma vez na vida, o Mosteiro dos Jerónimos, seguindo-se a Torre de Belém (61%), o Mosteiro da Batalha (59%), o Mosteiro de Alcobaça (43%), o Real Edifício de Mafra (32%), a Universidade de Coimbra (32%) e Convento de Cristo Tomar (27%). Mas este hábito não faz parte das rotinas dos portugueses. Em 2019, ano anterior ao início da pandemia, apenas 31% dos portugueses visitou estes espaços, 28% foram a museus, 13% deslocaram-se a sítios arqueológicos e 11% frequentaram galerias de arte. No que diz respeito ao espaço digital, as visitas virtuais a espaços patrimoniais também privilegiam os monumentos (14%) e os museus (13%).

Os investigadores concluíram ainda que as práticas culturais em Portugal estão altamente relacionadas com momentos de socialização: apenas 4% dos inquiridos realizaram as visitas sozinhos, enquanto 65% foram com familiares, 27% com namorados ou amigos, e 8% com o grupo escolar.









Leia também Pouca leitura, mais cinema e muita TV: O consumo de produtos culturais em Portugal Entre as motivações mais referidas no estudo destaca-se a importância histórica do espaço, assinalada por 40% dos inquiridos, depois as motivações ligadas à socialização e estética (33%) e, finalmente, a beleza do espaço e das obras expostas (31%).

No que diz respeito às razões invocadas pelos portugueses para não terem visitado - ou ido mais vezes - a um espaço patrimonial, destacam-se a falta de tempo (39%), a falta de interesse ou preferência por outras atividades (38%), e o preço elevado dos bilhetes (21%).







saiba mais



dos visitantes de museus, monumentos e galerias de arte tem escolaridade de nível superior, contra apenas 11% com escolaridade até ao 3º ciclo.





Deslocações



Cerca de 58% dos visitantes deslocou-se a outro concelho para realizar a visita, 28% fizeram-no no concelho onde habitam e 12% em deslocações ao estrangeiro.





Temas



Os museus de história e de arte foram os que tiveram maior afluência, seguindo-se os de ciência.