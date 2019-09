Mostra de Artes de Rua junta artistas de sete países em Sines

As praças e os largos do centro histórico de Sines recebem até este sábado, 21, um total de 23 espectáculos e artistas vindos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Grécia e EUA, no âmbito da terceira edição da Mostra de Artes de Rua (MAR) de Sines.

A iniciativa arrancou esta quinta-feira, e é promovida pelo Teatro do Mar e pela Câmara de Sines, abordando temas bem actuais, como a migração ou as alterações climáticas, através do teatro, do circo ou da dança, entre outras formas de expressão artística.

Na sexta-feira, 20, o programa da MAR 2019 arranca às 18h30 na Avenida da Praia, com o espectáculo de circo "Up", da espanhola Simone Riccio. Depois, pelas 19h15, na zona da Docapesca, a companhia luso-americana Edgar Cortes Dance Theater apresenta "Lagri Mar".

Animação continua pela noite fora, primeiro com a peça "Sala de Espera", pelos alunos das oficinas de teatro do Teatro do Mar (21h30 no Pátio das Artes), seguindo-se o espectáculo de dança "Push", pela companhia inglesa Chameleon (Largo 5 de Outubro às 21h55). À mesma hora há circo no Largo Poeta Bocage, com "The music of the abyss", pela grega Galini Benetatou, ao passo que pelas 22h30, na rua João de Deus, a companhia Matattoio Sospeso (Itália) apresenta o espectáculo de teatro e circo "Out!".

O segundo dia de MAR conta ainda com os espectáculos de circo "Pondus", com André Freitas (23h20 no Largo Poeta Bocage); de dança "Musculus", por Beatriz Dias (23h40 no castelo); de circo "L'Aspetto", pela italiana Tatiana Foschi (23h45 no Jardim do Rossio); e de fogo "Lumi", com os italianos Il Drago Bianco (00h30 no castelo).

A MAR 2019 termina no sábado, 21, dia que começa com a companhia espanhola Tombs Creatius a apresentar, no Jardim das Descobertas, entre as 10h00 e as 13h00, o jogo para pais e filhos "A estranha viagem do sr. Tornet" e a experiência sensitiva "El viaje", ao passo que a companhia Sienta La Cabeza, também de Espanha, interpreta no mesmo local a performance "Feel the head".

Para a tarde está previsto o espectáculo de dança "Lagri Mar", da luso-amerciana Edgar Cortes Dance Theater (15h45 na antiga estação de comboios); e as sessões de circo "Heaven", por Daniel Gonçalves (16h10 na Alameda da Paz), "El Gran Final", da companhia espanhola Bucráa Circus (16h50 na antiga estação ferroviária), "Rojo", da espanhola Mireia Miracle (18h00 no Largo Poeta Bocage), e "Kamchàtka", da companhia espanhola com o mesmo nome (19h00 no Largo Poeta Bocage).

À noite, pelas 21h30, os jovens da oficina de teatro do Teatro do Mar voltam a apresentar "Sala de Espera" no Pátio das Artes, seguindo-se "Push", da companhia de dança inglesa Chameleon (21h55 no Largo 5 de Outubro); "Pondus", do artista circense André Freitas (21h55 no Largo Poeta Bocage); "The music of the abyss", da artista circense grega Galini Benetatou (22h20 no Largo Poeta Bocage); e "Musculus", da dançarina Beatriz Dias (22h20 no castelo).

Pelas 22h25 o Jardim do Rossio recebe "L'Aspetto", da artista circense italiana Tatiana Foschi, e às 23h05 é a vez da companhia portuguesa Pia apresentar o espectáculo de teatro em andas e formas animadas "O2". À meia-noite parte do Largo 5 de Outubro o passeio "Vertical", animado pela companhia espanhola Brincadeiras. E a partir da 1h00 o castelo recebe a festa de encerramento da MAR 2019, com a DJ Carolina Lethô.