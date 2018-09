Serviço de subscrição de cinema MoviePass abre portas a Portugal

Mitch Lowe, um dos fundadores da Netflix, esteve esta segunda-feira no Porto.

Por Lusa | 19:43

O CEO do serviço de subscrição de cinema MoviePass, Mitch Lowe, disse esta segunda-feira, no Porto, que pode trazer o serviço para Portugal, numa altura de queda generalizada de espectadores, nas salas de cinema.



Mitch Lowe, que foi um dos fundadores da Netflix e agora lidera a empresa de subscrições, adiantou, à margem da conferência Vertex, organizada pela Porto Business School, que o objetivo deste serviço, que para já funciona apenas nos EUA, é fazer face às necessidades de "quem gosta de cinema" e que tem assim mais opções para escolher os filmes que pretende, por dez dólares por mês.



O MoviePass, serviço de subscrição de bilhetes de cinema, tem estado nas notícias, nem sempre "pelas melhores razões", admitiu, em declarações à Lusa, referindo-se ao facto de o serviço ter ficado sem dinheiro (e sem bilhetes) repentinamente, numa questão que já foi resolvida.



O empresário culpou os donos dos cinemas e as produtoras "que têm feito o possível para [os] parar".