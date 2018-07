Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Muitas surpresas no adeus ao festival Super Rock

Companhia catalã La Fura dels Baus protagonizou espetáculo de dança e pirotecnia. Fadista Ana Moura foi a convidada de Benjamin Clementine.

Por Sónia Dias | 03:05

Benjamin Clementine, Julian Casablancas e os La Fura dels Baus encerraram ontem o 24º Super Bock Super Rock (SBSR), que levou milhares de pessoas (16 mil na quinta-feira e 20 mil na sexta) - ao Parque das Nações, em Lisboa, ao longo de três dias de festa.



A companhia de teatro catalã foi, sem dúvida, uma das maiores surpresas da noite. Na sua estreia no festival e vinte anos depois de ter atuado no mesmo recinto na Expo’98, os La Fura dels Baus e a sua marioneta humana gigante suspensa obrigaram o público a olhar para cima para assistir a um espetáculo que combinou dança, pirotecnica e música, com a cantora espanhola Mariola Membrives.



Outro dos momentos altos da noite foi a atuação de Benjamin Clementine. O cantor e compositor britânico que tocou nas ruas de Paris fez-se acompanhar, na voz e no piano, por um quinteto de cordas, com a violoncelista francesa Barbara Le Liepvre (com quem toca e grava habitualmente) e músicos portugueses ou a viver em Portugal: Juan Maggiorani, Maria da Rocha, Bruno Silva e João Hasselberg. Também Ana Moura subiu a palco como convidada de Clementine para um dueto.



A noite terminaria com Julian Casablancas, vocalista dos The Strokes, acompanhado dos The Voidz. Este terceiro e último dia do SBSR contou ainda com atuações de Stormzy, dos The The, de Sevdaliza e dos portugueses Pop Dell’Arte, Isaura e Sunflowers, entre outros.