Mulheres dominam filmes de ação no cinema

Margot Robbie está de volta na pele de Harley Quinn, a bela psiquiatra que Joker seduziu e transformou na sua parceira no crime.Em ‘Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de uma Harley Quinn)’, que esta quinta-feira chega aos cinemas, a anti-heroína surge pela primeira vez a solo, naquele que é o primeiro de vários filmes de super-heróis candidatos a blockbusters que são protagonizados e realizados por mulheres.‘Birds of Prey’ é o segundo trabalho da cineasta de origem chinesa Cathy Yan. A 30 de abril chega a Portugal ‘Viúva Negra’, com Scarlett Johansson, realizado pela australiana Cate Shortland (‘Berlin Syndrome’), e a 4 de junho estreia ‘Mulher-Maravilha 1984’, de Patty Jenkins (‘Mulher-Maravilha’ e ‘Monstro’), em que Gal Gadot volta a interpretar a heroína da DC Comics.Depois de aparecer pela primeira vez em ‘Esquadrão Suicida’ (2016), Harley Quinn conquistou o seu lugar no cinema. Em ‘Birds of Prey’, a anti-heroína de Gotham City junta-se à Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell) e Renee Montoya (Rosie Perez) para salvar uma jovem delinquente (Ella Jay Basco) das mãos do vilão Máscara Negra (Ewan McGregor).Theo James e Emily Ratajkowski são os protagonistas deste drama de ação sobre um casal de burlões que arquiteta um último golpe que o liberte de vez do passado criminoso. Matt Aselton realiza.Assoberbada com o nascimento do segundo filho, Myriam (Leïla Bekhti) decide contratar uma ama. É assim que conhece Louise (Karin Viard), uma mulher calma e experiente que esconde um terrível segredo. Um thriller de Lucie Borleteau.Jan Komasa realiza este filme inspirado na história real de um delinquente que sente o chamamento divino de Deus num centro de detenção juvenil.