Mulheres encerram festival Marés Vivas

LP, Joss Stone e Rita Ora foram as principais atrações do último dia do festival. Evento atraiu 100 mil pessoas.

Por Ágata Rodrigues | 02:08

O último dia do Marés Vivas não esgotou, mas a organização garante que "o novo espaço foi um sucesso", com cerca de 100 mil festivaleiros a passarem pela praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia, durante os três dias de festa.



"Tivemos o segundo dia esgotado antes de começar o festival e o primeiro esgotou no próprio dia, por isso posso dizer que foi um grande crescimento", disse Jorge Lopes da PEV Entertainment, anunciando o regresso do certame em 2019 "de 18 a 21 de julho", embora ainda não esteja confirmado o local. "Será sempre em Gaia e junto ao mar", assegurou.



Bárbara Bandeira aqueceu a noite antes do arranque do palco principal, com a música de LP. A cantora e compositora norte-americana encantou o público com êxitos como ‘Lost On You’ e deu o mote para Joss Stone, que está de regresso a Portugal. À hora de fecho da edição, o público aguardava ainda a chegada de Rita Ora, uma das cabeças de cartaz do último dia do festival.



Este foi um fim de semana marcado por grandes festivais de música a acontecer em simultâneo no Norte (Marés Vivas e MIMO Festival Amarante), Centro (Super Bock Super Rock) e Sul (Festival Músicas do Mundo Sines) do País. O Super Bock Super Rock atraiu um total de 53 mil festivaleiros ao Parque das Nações, sendo que o dia mais forte foi na sexta-feira. O evento regressa de 18 a 20 de julho de 2019. Poucos dias depois - a 26, 27 e 28 - o MIMO também voltará a Amarante.