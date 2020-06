Multimédia e música invadem a capital com Festival à Janela

A partir de segunda-feira, o Festival à Janela vai percorrer vários bairros de Lisboa e projetar nas fachadas de alguns edifícios espetáculos multimédia de grande escala.O evento, que termina dia 11, inclui a apresentação de uma peça participativa intitulada ‘Somos Lisboa’, para a qual os lisboetas serão desafiados a cantar uma estrofe da canção ‘Cheira a Lisboa’.Teresa Salgueiro é um dos nomes em destaque nesta edição do evento. A ex-vocalista dos Madredeus interpretará o tema ‘#alegria’, com letra de José Saramago. O cartaz reúne vários artistas emergentes e outros nomes já conhecidos do grande público, como Noiserv e The Legendary Tigerman.