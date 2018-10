Concerto vai ter lugar na Altice Arena, em Lisboa.

17:29

Os Mumford & Sons vão regressar a Portugal para um concerto no dia 25 de Abril de 2019, na Altice Arena, em Lisboa.



O espectáculo terá como base o albúm Delta, nas lojas a 16 de Novembro.



Os bilhetes para o quarto concerto da banda folk-rock britânica vão ser colocados à venda no dia 12 de Outubro, com preços entre os 40 e os 65 euros.