“Um dom”, “lenda intocável”, “inspiradora”, “generosa”, “pura” e “poderosa”. Assim que foi anunciada a morte de Tina Turner, aos 83 anos, começaram a multiplicar-se os elogios, as homenagens e as reações de fãs, amigos e colegas de profissão à rainha do rock. Velas e flores foram deixadas à porta da casa da cantora, na Suíça (onde vivia há 30 anos), mas também no passeio da fama, em Hollywood, nos EUA, e até a NASA escreveu uma dedicatória à cantora: “O seu legado viverá para sempre entre as estrelas.









