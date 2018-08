Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mundo presta tributo a Aretha Franklin

Artistas e políticos lembram legado construído ao longo de mais de 60 anos.

Por Duarte Faria | 09:46

Desde que foi conhecida a morte de Aretha Franklin, na passada quinta-feira, aos 76 anos, vítima de cancro, sucedem-se em todo o Mundo as homenagens à rainha da música soul.



Em casas de espetáculo, festivais de música ou simplesmente nas ruas, milhares de pessoas prestam tributo à artista que, ao longo de mais de 60 anos de carreira - nos quais lançou 40 álbuns e ganhou 18 Grammy - celebrizou temas como 'Respect' ou '(You make me feel like) A natural woman'.



A casa onde Aretha nasceu, em Memphis, no Estado do Tennessee (EUA) transformou-se num memorial à cantora que chegou a ser eleita pela revista 'Rolling Stone' como a melhor voz de todos os tempos.



Nas redes sociais, dezenas de músicos e atores, mas também figuras da política, prestam homenagem à cantora, lembrando o seu legado (na música e nas causas sociais), a sua voz "vinda dos céus" e o seu "espírito de ouro", como referiu Diana Ross. "Inspirou e vai continuar a inspirar-nos por muitos anos", disse Paul McCartney.



Ainda não foi revelada a data das cerimónias fúnebres, que vão contar com muita música.