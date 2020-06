Mural pintado por três artistas vai homenagear profissionais de saúde do país

Três artistas portugueses criaram um mural para homenagear o trabalho de todos os profissionais de saúde do país durante a pandemia de covid-19, que será inaugurado em Lisboa, na sexta-feira, anunciou hoje a organização.

A peça de arte urbana foi criada por Edis One, Pariz One e Ôje, num mural na rua Abílio Mendes, junto ao Hospital Lusíadas Lisboa, e a inauguração, prevista para as 16h26, irá coincidir com os 100 dias desde que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia de covid-19.

Edis One, 'graffiter' com trabalhos em cidades como Madrid, Barcelona, Viena e Amesterdão, contactado pela Lusa, sublinhou que o mural "tem um objetivo intemporal", e, por essa razão, "não terá representadas as máscaras que agora se veem por todo o lado".