Muse querem arrasar em Algés no regresso a Portugal

Goste-se ou não da música dos Muse, os concertos da banda britânica não costumam deixar ninguém indiferente e há grande expectativa para o espetáculo que, amanhã, apresentará ao vivo ao público português o álbum ‘Simulation Theory’ (lançado no final do ano passado).Marcado para as 20h00, o concerto proporciona ao espectador uma experiência inovadora no campo da realidade virtual, com a banda a ter firmado um acordo especial com a Microsoft para conseguir montar um show ainda mais espetacular do que é seu costume. A crítica internacional diz que parece uma revisão pessoal do filme ‘Tron’, todo ele efeitos especiais delirantes.Se o alinhamento se mantiver semelhante ao que tem sido (a digressão começou em Houston no passado dia 3 de fevereiro), o concerto arrancará com um aviso muito sério ao crescimento ameaçador da Inteligência Artificial e prosseguirá, ao jeito de uma ópera rock, com um tema central: o da luta entre as massas e as classes dirigentes, sequiosas de poder.Ao longo de duas horas, o grupo de Devon mistura temas clássicos – como ‘Uprising’, ‘Starlight’, ‘Madness’ e ‘Time Is Running Out’ – com os temas do novo disco (o oitavo de estúdio), incluindo ‘The Dark Side’, ‘Algorithm’ e ‘Propaganda’. Com as vendas a correrem "muito bem", segundo fonte da promotora, os bilhetes para ver e ouvir Muse no Passeio Marítimo de Algés custam ente os 56,29 e os 75,05 euros.