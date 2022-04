Muse substituem Foo Fighters e são os novos cabeças de cartaz do Rock in Rio Lisboa

A banda Muse vai atuar no Rock in Rio Lisboa a 18 de junho deste ano. Os britânicos, que são os novos cabeças de cartaz, vão substituir os Foo Fighters.Esta é a quarta vez que a banda atua na Cidade do Rock, depois de um concerto esgotado no ano de 2008. A banda também subiu ao palco do Rock in Rio nos anos de 2010 e 2018, a última edição do festival em Portugal antes do início da pandemia.O trio britânico vai subir ao palco no Parque da Belavista, onde devem apresentar os seus grandes hits.As pessoas que já tenham adquirido o bilhete antes do cancelamento do concerto dos Foo Fighters podem optar por manter o bilhete, trocá-lo para outro dia do festival ou pedir o reembolso.