Muse tocam hoje em Lisboa e querem mudar tudo

Quem viu o concerto que promove, ao vivo, o álbum ‘Simulation Theory’, dos Muse – que hoje chega ao Passeio Marítimo de Algés às 20h00 – diz que é difícil de igualar, em termos de espetacularidade. Além do uso de realidade virtual, há o recurso a um robô gigante computadorizado que, no fim do espetáculo, vai pairar sobre a assistência, advertindo-a para o perigo da ascensão das máquinas.Quem podia prever que os três rapazes de Devon, no Reino Unido, chegariam aqui? O grupo amador que, em 1994, ganhou um concurso local de bandas com o nome Rocket Baby Dolls, tinha, até àquele momento, poucas expectativas no mundo da música. O concurso mudou tudo: Matt, Dominic e Chris largaram os empregos, alteraram o nome do grupo para Muse (supostamente por sugestão de um professor de artes) e mudaram de cidade.De concerto em concerto foram fazendo nome até ao merecido contrato com uma editora discográfica. Pelo meio, nem tudo foi fácil. Em 2001, a Maverick Records pediu à banda que regravasse as suas canções por não gostar da voz de Bellamy, e os Muse deixaram a editora. No ano seguinte, envolveram-se numa batalha legal contra Celine Dion, que queria usar o nome ‘Muse’ para o seu show de Las Vegas. Ganharam o processo.Mas os discos (são oito, já) vendem (e muito) e os Muse somam prémio atrás de prémio. Em 2010, Roger Taylor, dos Queen, disse que eram, "provavelmente, a melhor banda ao vivo dos nossos dias." Esta noite, se o recinto de Algés encher como é previsível, 55 mil pessoas vão atestar a veracidade destas palavras.1. Algorithm 2. Psycho 3. Break it to Me 4. The Dark Side 5. Pressure 6. The 2nd Law: Unsustainable 7. Madness 8. Thought Contagion 9.Supermassive Black Hole 10. Uprising 11. Time is Running Out 12. StarlightEncore: 13. Knights of Cydonia