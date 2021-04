Museu de Arte Contemporânea no Porto recebe "aviso-convite" de 4,25 milhões de euros

A fundação Serralves foi convidada a ampliar o Museu de Arte Contemporânea no Porto. A iniciativa partiu da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), no âmbito do Norte 2020, com um "aviso-convite" de 4,25 milhões de euros."O convite visa, nomeadamente, aumentar a capacidade expositiva, técnica e de receção de visitantes do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, que foi identificado como uma das infraestruturas culturais de referência da Região do Norte", esclareceu à agência Lusa o organismo liderado por António Cunha.De acordo com o ‘Público’, "o novo espaço destinar-se-á a uma coleção permanente", devendo o respetivo projeto, separado ou não do atual museu, "ter a assinatura de Álvaro Siza, que já foi o autor do projeto do equipamento inaugurado em 1999". "A oportunidade deste investimento visa reforçar as condições de valorização cultural e patrimonial da região, e de desenvolvimento turístico à escala internacional", adiantou a CCDR-N. A candidatura não deu ainda entrada, uma vez que o prazo para a sua apresentação, que terminava a 15 de março, foi prorrogado até 30 de abril. O texto deste "aviso-convite" salienta que é "manifesta a falta de espaço das atuais instalações", atendendo à dimensão da coleção de arte contemporânea, da coleção de livros e edições de artista da Europa, bem como do acervo do cineasta Manoel de Oliveira e ainda o arquivo do arquiteto Álvaro Siza.