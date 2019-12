Museu de Faro possui obra que vale dois milhões de euros

É uma estátua de tamanho médio (tem 93 centímetros de altura e 46 de largura) –, mas os especialistas dizem que vale dois milhões de euros. Esta preciosidade, que se encontra no Museu Municipal de Faro, chama-se Nkisi Nkondi e, segundo a crença, atrai os espíritos maus e guarda-os no seu interior. Se se espetar um prego ou uma faca na estatueta, a pensar em alguém, essa pessoa morrerá gorda ou inchada.Superstições à parte, em 2016, aquando da exposição ‘Esconjurações na Coleção do Millennium BCP e noutras obras de José Guimarães’, a leiloeira britânica Entwistle enviou dois especialistas da Sorbonne para avaliarem a peça e ofereceu dois milhões de euros por ela. Embora haja muitas outras nkisis pelo Mundo. Só em Portugal, há cerca de 50 destas esculturas – a maior parte no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa.Mas a câmara recusou a oferta, embora a peça esteja nas reservas do museu, à espera de oportunidade para brilhar. "Temos um acervo riquíssimo e esta é uma entre outras grandes peças que temos", diz o diretor do museu, Marco Lopes, ao. "A peça tem viajado para exposições por todo o lado, mas temos milhares de peças e nem tudo pode estar exposto."A Nkisi Nkondi foi oferecida ao Museu Municipal de Faro em 1917 pelo coronel João de Sousa Viegas, que recolheu a peça perto da fronteira do Congo. Outras nkisi estão no Museu de Arqueologia, Museu Municipal da Figueira da Foz, Museu de Ciência da Universidade de Coimbra e na Sociedade de Geografia.