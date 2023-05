Museu do Oriente celebra Dia dos Museus com a inauguração de uma exposição de festas e rituais japoneses

O Museu do Oriente irá celebrar no próximo dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. O evento marcará a inauguração da exposição 'Japão: Festas e Rituais' que conta com mais de 1500 peças do acervo da Fundação do Oriente, que serão expostas pela primeira vez, no Museu do Oriente, em Lisboa.

"As purificações de Ano Novo, os altares das festas dos Rapazes e das Raparigas, os cultos de fertilidade ou as oferendas do festival dos mortos são algumas das festas e rituais tradicionais que se realizam no Japão, ao longo do ano", diz a organização, que tem como objetivo dar a conhecer as celebrações e o seu papel na sociedade japonesa.