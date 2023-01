A Câmara Municipal de Oeiras pagou, no último ano e meio, mais de 615 mil euros (a que acresce o IVA) por uma exposição de cariz sexual que está patente no Palácio Anjos - Centro de Arte Contemporânea, na freguesia de Algés, onde está instalado o Musex - Museu Pedagógico do Sexo. Trata-se de ‘Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino’, da autoria da sexóloga Marta Crawford, a primeira exposição deste espaço museológico.









