Museu Machado de Castro em Coimbra integrado no Património Mundial da UNESCO

O Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, foi este domingo integrado na área classificada pela UNESCO como Património Mundial da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, disse à agência Lusa, a diretora do Museu, Ana Alcoforado.



A inclusão do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC) na área classificada como Património Mundial, em 2013, foi decidida na 43.ª Sessão do Comité do Património da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que está a decorrer em Baku, no Azerbaijão, até 10 de julho.





O Museu Machado de Castro não foi incluído na área que veio a ser classificada em 2013 por se encontrar em trabalhos de restauro e remodelação na ocasião em que foi apresentada a candidatura do Bem Coimbra, Alta e Sofia a Património da Humanidade.A intervenção de requalificação do Museu, que decorreu entre e 2004 e 2012, sob responsabilidade do arquiteto Gonçalo Byrne, recebeu o Prémio Piranesi/Prix de Rome, em 2014.Monumento nacional desde 1910, o espaço do museu foi centro administrativo, político e religioso na época romana, foi templo cristão, pelo menos desde o século XI e paço episcopal a partir da segunda metade do século XII, refere a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), na sua página na internet.Este é "um dos lugares mais complexos e aliciantes da cidade" de Coimbra, acrescenta.Museu desde 1911, o edifício sofreu "sucessivas obras de adaptação que foram permitindo conhecer a sua história e o valor arqueológico do sítio", mas só o recente projeto de requalificação e ampliação permitiu "aprofundar e dar visibilidade ao estudo científico do conjunto, graças a um programa global de intervenção que contemplou a arqueologia, a arquitetura e a museografia", sublinha o Museu.De referir, por exemplo, que este é "o local onde se conservam inúmeros objetos e testemunhos arquitetónicos de muitos espaços universitários que desapareceram com a construção da Cidade Universitária no século XX", que foi "residência de muitos bispos que acumularam o cargo de reitor da Universidade" ou onde se encontra "o mais qualificado testemunho" da génese da cidade romana, através do criptopórtico da época romana, destaca o MNMC numa nota hoje divulgada.Para celebrar a integração do MNMC no Património Mundial da Humanidade, a Universidade de Coimbra e o Museu promovem "um brinde", pelas 16:30 de hoje, no Museu Machado de Castro, aberto aos interessados.As entradas no Museu são, durante todo o dia de hoje, gratuitas, igualmente para assinalar a sua classificação como Património Mundial, adiantou Ana Alcoforado.O Santuário do Bom Jesus, em Braga, e o conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra também receberam hoje a classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO.