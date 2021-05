A Casa da Cidadania Salgueiro Maia, em Castelo de Vide (Portalegre), vai ser inaugurada a 1 de julho, dia em que se assinalam os 77 anos do nascimento do Capitão de Abril. Com um investimento global superior a três milhões de euros, o projeto cumpre assim uma das últimas vontades do próprio militar: a de ter um museu com todo o seu acervo pessoal na vila onde nasceu, a 1 de julho de 1944.Construída no castelo da vila, património do Estado,...