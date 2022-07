Os museus, monumentos e palácios nacionais registaram mais de 1,5 milhões de visitantes no primeiro semestre de 2022, revelam dados da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). No ano passado, em igual período, o número ficou-se pelos 223 802 visitantes – mas coincidiu com o confinamento, que se prolongou durante dois meses.









