Museus do Centro reabrem com novas exposições temporárias

Os museus José Malhoa e da Cerâmica, nas Caldeias da Rainha, e o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, vão reabrir a 05 de abril com novas exposições temporárias, foi hoje anunciado.

Estes museus vão também dinamizar visitas comentadas desenhadas "especificamente para esta data", assim como "novas ofertas do serviço educativo", referiu a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), responsável pelos espaços, em nota de imprensa.

"Para os museus, para as equipas, para o público, para a cultura, é dia de festa. Como tal, a entrada é gratuita nestes três espaços e todos os visitantes recebem uma prenda", salientou a entidade.

O Museu da Cerâmica reabre após ter sofrido uma intervenção de conservação no final de 2020, trazendo a público "algumas peças inéditas da sua coleção", realçou a DRCC.

De acordo com a nota, serão realizadas, no dia 05 de abril, visitas sobre a flora na cerâmica e será estreada uma exposição temporária com 30 dezenas de peças de Maria Luísa Fragoso.

No Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, é apresentada a exposição temporária "Gastronomia e Religião" e vai estar disponível uma visita comentada que "dá a conhecer as práticas terapêuticas, os preparados medicinais" e o cuidados com o corpo, a partir da exposição permanente sobre as clarissas daquele mosteiro.

No mesmo dia, é ainda dinamizada uma oficina pedagógica que dará a conhecer alguns dos curativos da época e em que os participantes farão o seu próprio creme hidratante.

No Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, é reaberta a visita à exposição temporária "Promenade au désert", de Pedro Valdez Cardoso, e é dinamizada uma visita comentada sobre as obras naturalistas de Malhoa, na Sala do Grupo do Leão.

A 05 de abril, o museu apresenta ainda os seus novos 'kits' pedagógicos, feitos por estudantes da licenciatura em Programação e Produção Cultural, da Escola Superior de Artes e Design, e que serão distribuídos pelas escolas no final de abril.

Os museus, monumentos e palácios nacionais tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural reabrem a partir do dia 05 de abril, com horários adaptados a cada um.