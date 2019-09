Museus fazem festa com entrada gratuita durante o fim de semana

Os museus, monumentos e palácios estão em festa este fim de semana no âmbito das Jornadas Europeias do Património.Este domingo, a entrada nos equipamentos da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) é gratuita. Além disso, estão previstas mais de 1400 atividades em 173 concelhos de todo o País.Sob o lema ‘Artes, Património e Lazer’, a DGPC estima que as atividades - o programa pode ser consultado no site deste organismo público - tenham a participação de 250 mil pessoas.Principal novidade da comemoração das Jornadas Europeias do Património Cultural em território nacional é a participação da Fortaleza de Peniche.Está previsto um roteiro pela vila, a celebração do visitante cem mil e uma encenação, com marionetas, da fuga de Álvaro Cunhal da antiga prisão política do Estado Novo, que reabriu ao público no dia 25 de abril deste ano, e onde será instalado o futuro Museu Nacional Resistência e Liberdade.As Jornadas Europeias do Património são celebradas anualmente pelos 50 Estados signatários da Convenção Cultural Europeia.Foram lançadas em 1985 pelo Conselho da Europa em França e, desde 1999, são organizadas conjuntamente com a Comissão Europeia.