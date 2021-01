Museus grátis aos domingos e feriados

Numa altura em que os números da pandemia se agravam, as restrições se apertam e um novo confinamento geral se avizinha, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) acaba de anunciar entradas gratuitas aos domingos e feriados para todos os museus, palácios e monumentos nacionais sob a sua tutela. Segundo consta do site da DGPC, este regime de gratuitidade surge "na sequência da aprovação da Lei do Orçamento do Estado para 2021" e destina-se "a todos os cidadãos residentes em território nacional".Incluídos neste pacote da DGPC estão 25 monumentos e museus, em que se incluem 5 monumentos inscritos na lista do Património Mundial da UNESCO e 15 museus nacionais. Entre eles estão, por exemplo, o Mosteiro do Jerónimos, a Torre de Belém, o Palácio Nacional da Ajuda, o Panteão Nacional ou o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, o Mosteiro da Batalha, na Batalha, o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, o Convento de Cristo, em Tomar, o Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu ou o Museu Nacional Machado e Castro, em Coimbra.Recorde-se que no ano passado, em períodos de estado de emergência, a DGPC já havia decidido pela gratuitidade das entradas ao fim de semana, devido às medidas de confinamento. Segundo a DGPC, as verbas correspondentes à redução de receita de bilheteira serão transferidas pelo Estado diretamente para as entidades previstas.