Museus reabrem com novas regras

Horários reajustados, redução do número de visitantes, permanências controladas, ares condicionados desligados, uso obrigatório de máscara, distância mínima de dois metros entre pessoas e higienização permanente e rigorosa. É assim que amanhã vão reabrir ao público museus, palácios, galerias e monumentos, naquele que calha a ser também o Dia Internacional dos Museus.

A reabertura destes espaços faz parte do plano de desconfinamento pensado pelo Governo, mas desengane-se quem julga que tudo vai voltar a ser como era antes da pandemia. As mudanças e restrições começam logo à entrada, com os visitantes a depararem-se com novos horários, dependendo dos espaços. O número de pessoas também será redimensionado para evitar aglomerações (a tutela fala de uma pessoa por cada 20 metros quadrados). No ato de aquisição dos bilhetes, estes deverão ser pagos por multibanco, preferencialmente pelo sistema ‘contactless’, sendo o visitante informado de quanto tempo dispõe para fazer a sua visita.

Dentro dos espaços, com circuitos sinalizados, os sistemas de climatização deverão dar lugar, sempre que possível, à ventilação natural. Uso de máscara, distância mínima de dois metros e higienização das mãos e dos espaços serão sempre obrigatórios. Nas casas de banho impõe-se o sabão azul-e-branco, torneiras com água quente, dispensadores de gel, toalhitas e equipas permanentes e especializadas de limpeza.