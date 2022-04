O Festival Mental está de regresso para a sua 6ª edição, com atividades e espetáculos dispersos por vários espaços da cidade de Lisboa - Cinema São Jorge, Atmosfera M e Clube Ferroviário - de 19 a 27 de maio.









Este ano, a música está de volta e conta com JP Simões e Luiz Caracol como artistas convidados do My Story My Song, um ‘showcase’ em que os artistas são convidados a escolher temas que os ajudaram a ultrapassar momentos difíceis e a partilhar a sua história com a audiência. Acontece no Ferroviário, a 27 de maio.

A programação inclui uma Mostra Internacional de Curtas e Longas-metragens, que conta com várias abordagens cinematográficas sobre a saúde mental, que ao longo desta semana serão apresentadas no Cinema São Jorge, bem como o Mental Jovem, que conta com uma programação reforçada nesta edição. Pelo crescente pedido de escolas e interesse público para este ‘target’, 2022 trará curtas-metragens para os mais novos e duas peças de teatro.





A literatura está representada por Rita Tormenta, que apresenta o livro ‘Centrifugar Angústias a 1600 rpm’, no Atmosfera M (a 26 de maio), e a dança pelo Núcleo de Dança Terapia do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) que marca presença no último dia do evento.





Contando com o Alto Patrocínio da Presidência da República, o Mental tem Ana Pinto Coelho como diretora e curadora: “O foco na cultura é uma vertente essencial como grande aliada terapêutica da saúde mental, tanto na prevenção, como para ajudar a entender um mundo de questões e problemas em permanente mudança”, explicou.