Música clássica como nunca a ouvimos antes

O maestro Martim Sousa Tavares não se cansa de dizer às pessoas que a música clássica não é um bicho de sete cabeças, mas algo de que todos podem gostar. Dentro deste espírito, arranca no sábado, 4 de novembro, no Centro Cultural de Belém, Lisboa, e prolonga-se até maio, ‘Atravessar o Fogo’, ciclo de que é curador e que propõe ao público assistir a concertos em espaços menos comuns – como o foyer ou a receção –, de forma “descontraída, a circular com uma cerveja na mão e o telemóvel na outra para registar a experiência”.









Ver comentários