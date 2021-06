Música de Conan Osíris à venda por 1 milhão de euros

“Na eventualidade de [esta canção] ser vendida, este montante será utilizado para investir na cena cultural nacional, de forma a apoiar artistas e a criar novos projetos e iniciativas”, lê-se em comunicado.



Um milhão de euros. É este o valor pelo qual está à venda, online, o novo tema de Conan Osíris ‘Cobras’. O tema está em leilão no link foundation.app em formato NFT, um ativo digital que está na moda e que tem proporcionado negócios verdadeiramente milionários a muitos artistas em todo o Mundo. Ainda assim, o dinheiro tem uma finalidade solidária.“Na eventualidade de [esta canção] ser vendida, este montante será utilizado para investir na cena cultural nacional, de forma a apoiar artistas e a criar novos projetos e iniciativas”, lê-se em comunicado.

‘Cobras’ é uma parceria entre Conan Osíris e outros dois músicos portugueses, Holly e St. James Park, sendo o respetivo videoclipe acompanhado pelos efeitos visuais do fotógrafo Pedro MKK. O tema pode ser adquirido por 500 ETH (código da criptomoeda digital), o que equivale a cerca de 1 milhão de euros.





Os NFT (tokens não fungíveis) são ativos digitais que permitem a uma única pessoa comprar os direitos e ficar legítima proprietária de uma obra digital também ela única.





Os NFT estão na ordem do dia por gerarem milhões de euros em negócios (em março, por exemplo, o artista plástico britânico Beeple vendeu uma obra por 60 milhões de euros) e ainda este mês foi notícia a intenção do empresário de futebol Jorge Mendes avançar com a venda, neste formato, de vários itens sobre jogadores do desporto-rei (o português João Félix é um deles), numa iniciativa que poderia gerar cerca de 17 milhões de euros.