Música na capital para todos os gostos

Pedro Abrunhosa, Bárbara Tinoco, Amor Electro, David Fonseca, Moonspell, HMB ou António Zambujo são apenas alguns dos nomes que fazem parte do programa da iniciativa ‘Lisboa ao Palco’, um evento musical que, entre 11 de setembro e 4 de outubro, leva duas dezenas de concertos à Quinta da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica.São dez noites de música portuguesa (11, 12, 13, 20, 25, 26 e 27 de setembro e 2, 3 e 4 de outubro), que juntam vinte dos melhores nomes da música nacional e da lusofonia. Entre eles estão também GNR, Joana Espadinha, Diogo Piçarra, Elisa Rodrigues, Buba Espinho, Cordel, Matay, Murais, Paulo Flores, Miroca Paris, Tainá, Irma e o projeto Viva o Samba.Com programação a cargo de Diogo Clemente, o evento pretende marcar a rentrée musical em Lisboa, dentro da normalidade possível neste período de pandemia, enquanto todos, artistas e público, aguardam pelo dia em que os espetáculos tornarão a funcionar na sua plenitude. Assim sendo, o recinto terá uma lotação reservada a cerca de 600 lugares, sentados, cumprindo todas as normas de distanciamento social, higiene e segurança enunciadas pela Direção-Geral da Saúde.Projetado e construído por João Frederico Ludovice em 1748, a Quinta da Alfarrobeira é um lugar emblemático da cidade de Lisboa.A iniciativa arranca dia 11 com Joana Espadinha (20h45) e David Fonseca (21h45). Os bilhetes têm o preço único de 15 euros.