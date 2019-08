Música nacional ocupa Cem Soldos

Foi em 2006 que, pela primeira vez, um grupo de residentes em Cem Soldos arriscou criar um festival de música portuguesa cujo palco seria a própria aldeia do concelho de Tomar. Este ano, o Bons Sons assinala a sua 10ª edição, agora um membro de pleno direito da lista dos destinos de verão dos festivaleiros nacionais."Temos muito orgulho no festival", diz Luís Ferreira, o diretor artístico do Bons Sons, acrescentando: "Há aqui uma história importante para nós e para Portugal, pela plataforma que criámos para a música nacional."Para Luís Ferreira, o número crescente de jovens que escolhem o Bons Sons de Cem Soldos como o seu festival de verão é resultado desse trabalho. "Só gostamos daquilo que conhecemos", realça.Este ano, na quinta-feira, coube a Carlos Batista inaugurar o Bons Sons. "Abri o festival em 2012, e agora cá estou novamente", conta o artista ao: "O público ainda se lembrava de alguns temas que não tocava há anos."No palco A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, a voz e a guitarra clássica de Carlos Batista fizeram as delícias dos visitantes que se juntavam no palco, que este ano ocupa o espaço de um antigo lagar. "Este festival é especial. Esta interação, esta proximidade, é quase como se não existisse palco", frisa.Hoje, sobem ao palco os Pop Dell’Arte, Tiago Bettencourt e Glockenwise, entre muitos outros. O festival termina este domingo, com espetáculos dos Moullinex, Dino D’Santiago e Sensible Soccers.