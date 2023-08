Entre 20 e 25 mil pessoas são esperadas – por dia – no Meo Sudoeste, que arranca oficialmente na quarta-feira, na Zambujeira do Mar, Herdade da Casa Branca, mas cujo recinto já está cheio de gente que não perde oportunidade de usufruir de 9 dias de campismo gratuito.



“A malta da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) saiu de Lisboa e veio diretamente para aqui”, conta-nos Luís Montez, da Música no Coração, que adiou o evento uma semana para que ninguém faltasse à chamada.









