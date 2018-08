Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música, praia e ambiente foram receita para o sucesso do MEO Sudoeste

No último dia de concertos os festivaleiros descansam à beira-mar, antes de mergulharem em mais uma noite de música intensa.

Por Pedro Ramos Bichardo | 01:30

No último dia do festival MEO Sudoeste o cansaço acumulado de noites longas dedicadas aos concertos começa a acusar. É na praia da Zambujeira do Mar que muitos recuperam forças para a última noite de festa na Herdade da Casa Branca. "É a melhor solução para dormir mais um pouco. Na tenda está muito calor", explica uma jovem que prefere permanecer na toalha.



A rotina de milhares de campistas é quase sempre a mesma. Acordar cedo e apanhar um dos vários autocarros que faz a ligação direta entre o recinto e a localidade, disponibilizados pela organização do evento.



À beira-mar há quem aproveite a brisa para as habituais partidas de raquetes ou para aperfeiçoar os toques na bola. Os mais atrevidos não escondem a verdadeira razão para escolher a praia. "Gosto de estar aqui porque há vistas muito interessantes", brinca enquanto olha para uma das amigas. "E nós também podemos lavar as vistas", responde-lhe a colega de imediato. Brincadeiras à parte, há tradições que não se perdem, mesmo em ambiente de festival. E um dia de praia só fica completo com a desejada bola de Berlim.



A verdade é que os habitantes da pacata Zambujeira do Mar já se habituaram à azáfama dos dias em que decorre o Sudoeste. Restaurantes e espaços comerciais enchem-se e muitos são aqueles que têm de aguardar largos minutos pelo atendimento. Nada que chateie os festivaleiros, que continuam animados e ansiosos pela última noite de concertos.



Toda a gente queria ver e ouvir Shawn Mendes no festival Sudoeste

Para a última noite de cartaz a organização do Sudoeste reservou um alinhamento mais familiar e comercial. O palco principal recebeu Lemaître, que aqueceu os festivaleiros para a segunda atuação da noite. O muito aguardado Shawn Mendes, que atuou mais cedo do que a hora prevista.



"Estou aqui desde as 11h00. Quero muito vê-lo", revelou uma das festivaleiras que estava na primeira fila. Seguiu-se Diogo Piçarra, que viu a sua atuação ser atrasada para as 00h30. Um dos artistas portugueses mais aguardados de todo o festival. A música nacional ganhou, aliás, um destaque nesta edição, com vários cantores e bandas nacionais a pisarem os palcos espalhados pelo recinto.



O palco principal fechou com a atuação dos Karetus & Friends. Nos restantes espaços houve ainda lugar para as atuações de Paulo Sousa, Ivo Lucas, Yuzi e Enoque. A edição deste ano fechou com DJ Dresh, MC Zuka e André Henriques, ao som do Funk.



Partilhas nas redes sociais

É preciso gozar bem estes dias de festa, mas também é preciso que os outros testemunhem a felicidade destes momentos. O MEO Sudoeste 2018 esteve muito presente nas redes sociais ao longo de toda esta semana, com milhares de festivaleiros a partilharem fotos das suas melhores poses.



PORMENORES

Uma festa em agosto

O Festival MEO Sudoeste, que se realiza desde 1997 por iniciativa da promotora Música no Coração, tem lugar na Herdade da Casa Branca, em São Teotónio (Odemira) no Alentejo, sempre no início do mês de agosto.



Sempre a melhorar

Ao longo dos últimos 20 anos, o Sudoeste viu melhoradas as suas condições e serviços, a começar pelo campismo, que inclui chuveiros e casas de banho. Parque de estacionamento gratuito, pronto-socorro e caixas de Multibanco são outras das mais-valias.



Uma semana de férias

Luís Montez, diretor da promotora Música no Coração, é perentório: "Vir ao Sudoeste é passar umas férias completas, com praia, campo e música, na companhia dos amigos. O que se pode pedir mais?".



(Quase) sem falhas

Alguns fãs ficaram chateados por Hardwell ter cancelado a sua atuação à última hora, alegando estar doente. Vários queixaram-se nas redes sociais, mas acabaram por desejar as melhoras ao conhecido DJ e produtor musical holandês, de 30 anos.



Até para o ano

Este sábado foi tempo de desmontar tendas e regressar a casa. Mas nem todos os festivaleiros partiram: os campistas têm autorização para permanecer no espaço da Herdade da Casa Branca até às 20h00 de hoje, altura em que fecham todas as infraestruturas do recinto.