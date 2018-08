Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música reúne famílias em Vilar de Mouros

Nomes clássicos marcam edição deste ano do festival do Alto Minho, que arrancou esta quinta-feira.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Ao primeiro dia de festival, em Vilar de Mouros, a corrida ao recinto fez-se, para muitos, com o propósito da revisitação às músicas da juventude.



O ‘bichinho’ do rock e do punk quer-se intergeracional e vincado no gosto dos mais novos da família, que por essa mesma razão se atracaram na festa. Nomes como Human League, da década de 1970, e Peter Murphy, a celebrar os 40 anos dos Bauhaus, eram dos mais aguardados. Sem esquecer os britânicos PiL e The Pretenders.



"Oiço muita música dos anos 70 e 80 e tento passar este gosto para eles. É mais fácil passar temas portugueses, mas ainda assim eles ouvem", revelou ao CM André Carvalho, acompanhado da mulher, Carolina Quina, e dos três filhos, de 3, 7 e 10 anos. Vieram de Sintra para estrear a família no ‘Woodstock português’. "Queremos habituá-los a este ambiente, ouvir música é importante no crescimento de uma criança", disse Carolina Quina.



Já o galego Manuel Veiga chegou de Porriño com a mulher e a filha, de 13 anos. "Eu já venho a este festival há 5 anos mas esta é a primeira vez da minha filha. Está a ser fenomenal, há pessoas de todas as idades", afirmou.



Os bebés locais também passaram pelo mítico festival do Alto Minho. "Trouxe as minhas meninas de 11 meses e 5 anos. Quando eu nasci já existia esta festa, é impossível não fazer parte disto", contou Carina Loureiro.



A família que acompanha Miguel Frederico, de Chaves, não é de sangue, mas para ele é como se fosse. "Somos seis amigos mas juntam-se sempre mais... no fim da noite nunca sei quantos somos", referiu.



Mas, enquanto não se ouve os acordes do primeiro concerto - honras que ontem couberam a Cavaliers of Fun (a que se seguiram Plastic People) -, para lá da mítica ponte de pedra, no acampamento do Vilar de Mouros "toca-se guitarra, bebe-se cerveja e vai-se até ao rio".



Hoje a noite é de GNR, David Fonseca, Editors e Incubus.



Extramuralhas leva o gótico a Leiria

Teve ontem início a 9ª edição do festival gótico de Leiria. Devido às obras no castelo da cidade, este ano a festa desceu à cidade, sob o nome Extramuralhas.



Ontem, subiram ao palco Heilung e Sudden Axis Disorder. Hoje é a vez de Ulver, Christian Wolz e Bragolin.