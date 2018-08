Música volta a invadir aldeia de Cem Soldos

Quatro centenas de voluntários, muitos deles moradores, prepararam 9ª edição da festa.

Por José Durão | 09:02

PORMENORES

Evento sem dinheiro

Uma das novidades deste ano são as pulseiras que substituem os pagamentos em dinheiro. No Bons Sons, os negócios já não aceitam vendas em dinheiro.



Receitas para a aldeia

O festival não tem fins lucrativos. As receitas obtidas são depois aplicadas em projetos sociais na aldeia de Cem Soldos.



Mais palcos e novos pratos

As novidades deste ano - que incluem um novo palco e pratos comestíveis - servem para manter o festival fresco e evitar cair numa "dinâmica confortável", diz o diretor Luís Ferreira.

Um festival "feito, dirigido e criado pela comunidade". É assim que Luís Ferreira, diretor artístico do Bons Sons, define a festa da música que esta quinta-feira teve início na localidade de Cem Soldos.Nos dias que antecedem o início do festival, a pequena aldeia do concelho de Tomar transfigura-se: olivais tornam-se anfiteatros, barracas eclodem pelas ruas da povoação e o largo do Rossio, centro da aldeia, recebe o palco Lopes-Graça, epicentro da nona edição da festa.A realização continuada do festival é um ponto de orgulho para os moradores, que compõem três quartos dos 400 voluntários do evento. A logística necessária para garantir alimentação é da responsabilidade de Céu Mourão, moradora. O trabalho não pára, mas "enquanto houver café e umas pinguitas de vinho a gente está bem", disse a cozinheira ao CM.O Bons Sons deste ano volta a apresentar uma longa lista de espetáculos (mais de 40 artistas vão passar pelos vários palcos), workshops e atividades para toda a família. Esta quinta-feira, Salvador Sobral e Slow J foram os cabeças de cartaz. Esta sexta-feira, será a vez de Sara Tavares e Mazgani. Até domingo, destaca-se ainda a presença de Sean Riley & The Slowriders, Linda Martini e Cais Sodré Funk Connection.