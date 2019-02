Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Músicas do Mundo unidas por uma causa no Casino Estoril

Quinta e sexta-feira, o Casino Estoril recebe mais de 50 músicos e bailarinos de 14 países diferentes.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Alertar para o problema dos deslocados, para a intolerância dos governos e sensibilizar o Mundo para a igualdade dos seres humanos. É com este objetivo que ‘World in Harmony: a música que nos une’ faz a sua estreia mundial esta quinta e sexta-feiras no Casino Estoril.



O espetáculo solidário, que tem Carlos do Carmo, Rui Veloso e Cuca Roseta como convidados especiais, reúne mais de 50 músicos e bailarinos de 14 países diferentes, da Alemanha ao Brasil, de Cuba a França, da Guiné-Bissau ao Japão ou da Palestina a Itália.



Com direção musical de Jorge Pardo, Gerardo Di Giusto e Pedro Jóia, o espetáculo foi concebido por Tomás Rodríguez-Pantoja, diplomata espanhol responsável pela escrita e direção de mais de 20 espetáculos na Broadway.



"Um dos problemas mais sérios que a humanidade tem hoje em dia como um todo é o dos deslocados. Movimentos maciços de homens, mulheres e crianças em busca de um Mundo melhor. No entanto, na sua desesperada errância, deparam-se com a rejeição dos países de pretensa receção.



O ‘World in Harmony’ visa aumentar a consciencialização sobre este problema e mostrar, através da música, que os seres humanos são todos iguais, independentemente das origens, e merecem tratamento igual em todas as circunstâncias", diz Tomás Rodríguez-Pantoja. O preço dos bilhetes varia entre os 30 e os 60 euros, sendo que a totalidade da sua venda reverte para a Cruz Vermelha.