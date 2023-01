No próximo dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, Carlos Alberto Moniz atua na Casa da Música, no Porto. Na bagagem, leva um novo disco.



“É um concerto dedicado ao amor - sem ele não vale a pena viver. Abre com o tema ‘O Amor Virá Mais Tarde’, mas baseia-se no disco novo, ‘Por Esse Mar Abaixo’. São 52 canções, duetos, com pessoas que admiro, gosto e que aceitaram navegar comigo”, explica o músico, que subirá ao palco com José Cid, Uxía, Vitorino, José Curvelo, Lúcia Moniz, a Tuna Feminina da Universidade do Porto, entre outros músicos.









