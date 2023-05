Músico da Guarda desenvolve projeto de inclusão social e estímulo criativo com crianças e jovens

O músico e produtor Luís Sequeira, que tem o nome artístico de B. Riddim, está a desenvolver um projeto de inclusão social e estímulo criativo, com crianças e jovens da Guarda, com idades entre 06 e 16 anos.

O projeto de residência artística, numa organização conjunta de Luís Sequeira e dos serviços educativos do Teatro Municipal da Guarda (TMG), está a decorrer desde março e culmina com um concerto de apresentação, no dia 03 de junho, pelas 21:30.

"A inclusão social aliada ao estímulo criativo na área da música e da escrita" é a ideia chave do projeto denominado 'Beat na Montanha', que "pretende implementar uma fusão sonora de vários instrumentos clássicos com eletrónica, gerando texturas passíveis de uma ligação com textos em prosa e verso".