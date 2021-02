O músico e compositor Fernando Tordo abandonou esta segunda-feira o Hospital da Luz, em Lisboa, após 28 dias de luta contra a Covid-19.Fernando Tordo sente-se "feliz", apesar do susto, por já conseguir trabalhar em novos projetos e ideias.Num comunicado publicado no Facebook, o artista agradece e enaltece o trabalho de todos os que estão no combate à pandemia.