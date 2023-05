CMTV, foi esta segunda-feira entregue ao músico e compositor Jorge Palma, numa cerimónia que decorreu no auditório da cooperativa em Lisboa e que este ano aconteceu no âmbito das comemorações do Dia do Autor Português e dos 98 anos da SPA.



“A escolha deste ano foi fácil, porque o Jorge Palma é um autor genial e tem composto algumas das melhores canções portuguesas de sempre”, disse ao CM José Jorge Letria, presidente da associação. “Ele está contente e eu estou contente por ele”, acrescentou o responsável. “Tenho consciência de que esta foi uma grande festa e de que conseguimos reunir aqui pessoas muito diferentes e que dificilmente se encontrariam noutras circunstâncias, para celebrar a cultura”, concluiu José Jorge Letria.



Esta é a terceira edição do prémio Língua Mãe, que nasceu no âmbito do programa homónimo da CMTV, e que nos dois últimos anos distinguiu Paulo de Carvalho e Fernando Tordo.