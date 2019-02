Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Músico R. Kelly acusado formalmente de dez crimes de abuso sexual

Polícia norte-americana avança que os crimes começaram a ser cometidos em 1998.

O músico R. Kelly, de 52 anos, foi acusado formalmente de dez crimes de abuso sexual, de acordo com as autoridades norte-americanas.



O mandado de detenção foi emitido, depois de o músico ter sido acusado de abusos sexuais a quatro mulheres, três das quais menores.



Segundo a polícia americana, os crimes começaram a ser cometidos em 1998.



De acordo com a BBC, R. Kelly tem de se apresentar em tribunal no dia 8 de março, em Chicago, nos Estados Unidos.