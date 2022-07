Músicos atacados por atuar na festa do Avante

A Festa do Avante volta a ser palco para uma polémica. Nas redes sociais, vários artistas que fazem parte do cartaz têm sido alvo de críticas e até de ameaças por terem aceitado participar no evento do PCP (que se realiza de 2 a 4 de setembro na Quinta da Atalaia, Seixal) devido à posição deste quanto à guerra na Ucrânia.Uma intervenção do jornalista José Milhazes, que manifestou "estranheza" com a participação de "artistas como Carminho ou Paulo Bragança" na festa de um partido que se "recusa a condenar a carnificina que está a ter lugar" e a "política criminosa de Putin", também tem sido amplamente divulgada.Dino D’Santiago, uma das vozes mais influentes da música portuguesa atual, referiu que tem recebido muitas mensagens responsabilizando-o pelo "sangue ucraniano derramado nesta guerra". E reagiu: "Sim. Sou responsável pelo sangue derramado nesta e em todas as guerras, em ambos os lados da trincheira! Porque sou um filho do século XX!".Já o fadista Paulo Bragança fala em "onda de ‘hate’ [ódio]" e diz que é "um homem da paz" e que vai "pela paz". "Vou trabalhar e mais nada", referiu à ‘Blitz’. A brasileira Bia Ferreira afirma que não se nega "a tocar" porque a sua "arte não vai ser calada nem denunciada".Vitorino garante que vai atuar na Festa do Avante "muito livre" e com posição sobre a guerra que "não é coincidente" com a dos partidos. Do cartaz fazem ainda parte nomes como Júlio Resende, Marta Ren, Pongo ou Mão Morta.