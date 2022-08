O último dia do festival O Sol da Caparica, que terminou na segunda-feira, ficou marcado por um protesto da banda Os Quatro e Meia, que, em palco, lamentou a “falta de respeito” da organização para com “vários músicos”. “Estamos em cima do palco por vocês, porque pagaram bilhetes. Se fosse pela falta de respeito com que vários músicos foram tratados, não viríamos aqui nem mais uma vez com esta organização”, afirmou o vocalista.









