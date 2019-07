Nadadora-salvadora de Leça da Palmeira: "A praia dos beijinhos só tem gente simpática"

– Num dia em que estava bandeira verde, e não havia ondas nenhumas, fui chamada por um monitor francês, que estava com um grupo de jovens, que me pediu autorização para entrar na água. Disse que na lei francesa é preciso autorização do responsável da praia para ir ao mar. Foi,assim, uma coisa diferente do normal.– Uma vez encontrei polvos a passear na água, bem perto da costa. Foi muito estranho para mim. Estava maré vaza. Deviam estar presos e não conseguiam sair.– Quando a maré está cheia já me propuseram saltar da rocha aqui da praia. É irrecusável. Aceitei logo. É uma das melhores sensações.–Felizmente nunca vivi nenhum. Não tive de salvar ninguém. Só fiz curativos ligeiros.– Porque a praia dos Beijinhos é magnífica. Não tem perigo nenhum. Dá para apreciar a costa e por aqui só há gente muito simpática. É uma praia com bom ambiente.