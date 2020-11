Nancy Vieira interpreta o tema Mi Sem Bo Amor e garante ao CM: "A cultura é segura"

A cantora cabo-verdiana Nancy Vieira interpretou para o CM, juntamente com o guitarrista seu conterrâneo Vaiss Dias, o tema Mi Sem Bo Amor, dos autores Amândio Cabral e Vitorino Chantre. É a música que abre o seu último disco Manhã Florida, que conta com a produção musical de Teófilo Chantre que faz também um dueto com Nancy no tema que dá nome ao álbum.

O encontro do CM com a artista foi marcado no B.Leza, local que se encontra fechado desde a primeira vaga da pandemia. Um espaço que é uma casa para a artista e para muitos músicos africanos. "Uma casa que na escolha do nome prestou homenagem a uma figura maior na música e cultura de Cabo Verde. Francisco Xavier da Cruz, conhecido como B.Leza. Autor e compositor de mornas belíssimas que eu adoro cantar.", informa a cantora, que tal como muitos músicos, deseja para breve a reabertura de espaços como o B.Leza." Faz-nos muita falta, obviamente com novas regras, as mais adequadas. A cultura é segura, já começam a acontecer vários concertos", afirma Nancy Vieira que tem concerto marcado para dia 27 de Novembr

o no Convento de São Francisco em Coimbra.