“Não tínhamos noção de como éramos felizes”, diz Marco Paulo devido a pandemia da Covid-19

Depois de um ano de luta contra um cancro da mama, Marco Paulo começa 2021 de volta do trabalho. O cantor celebra esta quinta-feira o seu 76º aniversário e lança duas novas canções, versões de dois grandes clássicos: ‘Adeus, Adeus (Bella Ciao)’, canção popular italiana que recentemente recebeu novo impulso graças à serie ‘La Casa de Papel’, e ‘Jesus Salvador’, um original de Roberto Carlos, cantor que Marco Paulo já gravou muitas outras vezes na carreira.



"Já tinha saudades de entrar num estúdio", diz, ao Correio da Manhã, o cantor que há mais de 50 anos sonhava em lançar novas canções no dia do seu aniversário.

Se é verdade que no ano passado o 21 de janeiro foi passado numa sala de operações a remover um tumor à mama, este ano também não haverá festa.



"Claro que pelo que me aconteceu gostava de estar a festejar e a partilhar com todos, mas não é possível por causa da pandemia. Vou estar apenas com a família mais próxima", desabafa. "Só espero que voltemos rapidamente ao normal. Às vezes acho que não temos noção de como éramos felizes antes de tudo isto".



Quanto às novas canções, Marco Paulo revela que só recentemente descobriu o tema ‘Bella Ciao’ e que não hesitou em gravar quando percebeu "que éramos dos poucos países na Europa que ainda não tinha uma versão na sua língua mãe".



Em relação a ‘Jesus Salvador’, diz que é uma canção que "retrata muito do que lhe aconteceu" e que agora "dedica a todos os portugueses".