Um nervoso miudinho corre pelos labirínticos corredores e escadinhas do Chapitô, em Lisboa. O caso não é para menos. No último dia de aulas antes das férias de Natal, abrem-se as portas aos pais dos alunos da escola de circo, para que assistam às animações preparadas para a quadra. Ali, não se canta o ‘Jingle Bells’, mas desafia-se a gravidade no trapézio ou no tecido vertical, ensaiam-se maquilhagens, adereços e figurinos, prepara-se, enfim, o futuro no palco.