'Natal no Largo' anima centro de Sines

O centro histórico da cidade de Sines recebe neste fim-de-semana, a iniciativa "Natal no Largo", com um mercado tradicional, actividades culturais e animação para toda a família associada à época natalícia.No mercado tradicional de Natal participam 80 expositores, com produtos regionais, iguarias de Natal e artesanato.Um dos destaques da iniciativa são os concertos previstos para o palco do castelo, por onde vão aturar o Gospel Collective neste sábado (21h30) e o Quarteto de Natal, no domingo (18h00).Além dos concertos, no domingo, a capela da Misericórdia recebe o espetáculo musical "A Casinha de Chocolate", para os públicos infantil e juvenil.No domingo, às 16h30, no mesmo local, é apresentada a comédia "Natal Travesso", também para os mais pequenos.O "Natal no Largo" conta ainda com espetáculos de magia pela companhia "XPTO", contos de Natal pela equipa de mediação de leitura do Centro de Artes de Sines e dança pelas alunas dos ateliers de Movimento e Dança do Centro de Artes de Sines.Já as ruas e cenários do centro histórico serão animados pela companhia "XPTO" e pelos grupos "Violas Duo" e "Ao Luar Teatro".Todas as iniciativas são de entrada livre.