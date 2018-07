Natiruts de regresso a Portugal

A banda brasileira está de volta com nova digressão pela Europa.

Uma das maiores bandas brasileiras da atualidade está de volta para uma digressão pela Europa e Portugal será um dos pontos de paragem.

O regresso de um dos mais populares grupos do Brasil está agendado para o dia 30 de outubro no Coliseu do Porto e no dia 31 no Coliseu de Lisboa. Ambos os espetáculos realizam-se às 21h30.

Depois de uma longa ausência a banda irá apresentar o novo álbum de originais, 'Índigo Cristal', o primeiro desde 'Raçaman', que foi lançado em 2009.

Em Portugal os Natiruts, já passaram por vários palcos como MEO Sudoeste, Sumol Summer Fest, MEO Marés Vivas, Coliseu, entre outros.

Segundo o comunicado enviado às redações, em outubro deste ano, o grupo irá surpreender os fãs com passagens de estreia na Holanda e no Reino Unido.



‘Dois Planetas’ é o mais recente single retirado deste álbum.